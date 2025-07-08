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Регион
8 июля, 06:36

Восемь автомобилей сгорели на стоянке на Бескудниковском бульваре в Москве

Восемь автомобилей полахают во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Пожар на стоянке. Видео © Telegram / Бескудниково

Пожар случился на парковке возле дома № 13. Сейчас въезды во двор перекрыты, на месте работают специалисты МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в «Форде таурус», с которого огонь затем и перекинулся на другие автомобили. Пожар распространился по площади 40 квадратов, но сейчас его потушили.

Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано
Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано

Ранее Life.ru рассказывал, что на складе в Екатеринбурге произошёл сильный пожар, охвативший 3,5 тысячи квадратов территории местного склада. В процессе тушения были задействованы 70 специалистов МЧС и 30 единиц техники.

Обложка © Telegram / Бескудниково

Владимир Озеров
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