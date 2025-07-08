Восемь автомобилей сгорели на стоянке на Бескудниковском бульваре в Москве

Восемь автомобилей полахают во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Пожар случился на парковке возле дома № 13. Сейчас въезды во двор перекрыты, на месте работают специалисты МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в «Форде таурус», с которого огонь затем и перекинулся на другие автомобили. Пожар распространился по площади 40 квадратов, но сейчас его потушили.