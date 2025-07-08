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8 июля, 08:01

Москвичка попала в больницу от вида «огненной смерти» своей иномарки за 7 млн

Хозяйка сгоревшего на парковке в Москве Zeekr экстренно госпитализирована

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Москве экстренно госпитализировали владелицу автомобиля Zeekr, когда она увидела, как её машина сгорела с ещё несколькими во дворе многоэтажки. Как стало известно SHOT, женщина недавно купила новенькую китайскую иномарку, отдав за неё почти 7 миллионов рублей.

В Москве сгорели несколько авто. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, пожар на парковке случился из-за того, что один из соседей решил починить свой старенький «форд» самостоятельно, после чего произошло короткое замыкание. Автомобиль Zeekr стоял рядом с источником возгорания, и пламя моментально перекинулось на него.

Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом
Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом

Напомним, восемь автомобилей загорелись во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Изначально сообщалось, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в «Форде таурус».

Татьяна Миссуми
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