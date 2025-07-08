Москвичка попала в больницу от вида «огненной смерти» своей иномарки за 7 млн
Хозяйка сгоревшего на парковке в Москве Zeekr экстренно госпитализирована
Обложка © Telegram / SHOT
В Москве экстренно госпитализировали владелицу автомобиля Zeekr, когда она увидела, как её машина сгорела с ещё несколькими во дворе многоэтажки. Как стало известно SHOT, женщина недавно купила новенькую китайскую иномарку, отдав за неё почти 7 миллионов рублей.
В Москве сгорели несколько авто. Видео © Telegram / SHOT
По предварительной информации, пожар на парковке случился из-за того, что один из соседей решил починить свой старенький «форд» самостоятельно, после чего произошло короткое замыкание. Автомобиль Zeekr стоял рядом с источником возгорания, и пламя моментально перекинулось на него.
Напомним, восемь автомобилей загорелись во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Изначально сообщалось, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в «Форде таурус».