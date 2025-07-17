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17 июля, 11:23

В Домодедово от удара молнии загорелся дом

Обложка © Telegram/ Москва с огоньком

Обложка © Telegram/ Москва с огоньком

В Домодедово молния ударила в частный дом, постройка загорелась. В доме проживала пожилая женщина, сосед помог ей выбраться из пожара. Сейчас на место еду пожарные. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».

В Домодедово начался пожар из-за грозы. Видео © Telegram/ Москва с огоньком

Ранее подобный инцидент произошёл в посёлке Степаньковские дачи, расположенном в Клинском округе Подмосковья. Коттедж загорелся после мощного раската грома. На момент пожара владельцы находились вне дома.

В результате удара молнии в Нью-Джерси погиб человек, ещё 13 пострадали
В результате удара молнии в Нью-Джерси погиб человек, ещё 13 пострадали
Полина Никифорова
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