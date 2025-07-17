В результате удара молнии в Нью-Джерси погиб человек, ещё 13 пострадали

В американском штате Нью-Джерси разряд молнии поразил открытую площадку для стрельбы из лука, в результате чего погиб один человек и пострадали не менее 13, включая детей. Об этом сообщает The New York Times.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние сейчас оценивается медиками.