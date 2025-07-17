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17 июля, 02:35

В результате удара молнии в Нью-Джерси погиб человек, ещё 13 пострадали

Удар молнии в площадку для стрельбы из лука в Нью-Джерси. Обложка © Х / Todd Paron

Удар молнии в площадку для стрельбы из лука в Нью-Джерси. Обложка © Х / Todd Paron

В американском штате Нью-Джерси разряд молнии поразил открытую площадку для стрельбы из лука, в результате чего погиб один человек и пострадали не менее 13, включая детей. Об этом сообщает The New York Times.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние сейчас оценивается медиками.

Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней
Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней

Ранее Life.ru сообщал, что в Нью-Йорке во время сильных ливней и неожиданного наводнения молния ударила в здание Всемирного торгового центра. Стихийное бедствие обрушилось на город в понедельник, 14 июля, вызвав затопление улиц и сбои в работе местного метрополитена — некоторые станции оказались под водой.

Артём Гапоненко
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