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16 июля, 19:06

Молния подожгла частный дом в Подмосковье

В Подмосковье из-за удара молнии загорелся частный дом. Об этом сообщает SHOT, публикуя видеоматериалы с места происшествия.

Последствия удара молнии. Видео © SHOT

По информации наших коллег, очередной пострадавший от сильной грозы — коттедж в посёлке Степаньковские дачи, расположенный в Клинском округе. По словам соседей, строение мгновенно охватило пламя после мощного раската грома. На момент пожара владельцы находились вне дома.

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Это уже не первый подобный случай за последние два дня. Только позавчера вследствие молний вспыхнули и сгорели как минимум пять жилых домов в Москве и Подмосковье. Один из разрядов привёл к отключению электроснабжения в подмосковной Дубне. В Истре и вовсе шаровая молния проникла в жилище одной из местных жительниц через декоративную гирлянду, которая даже не была подключена к сети.

Обложка © SHOT

Николь Вербер
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