Молния подожгла частный дом в Подмосковье

В Подмосковье из-за удара молнии загорелся частный дом. Об этом сообщает SHOT, публикуя видеоматериалы с места происшествия.

По информации наших коллег, очередной пострадавший от сильной грозы — коттедж в посёлке Степаньковские дачи, расположенный в Клинском округе. По словам соседей, строение мгновенно охватило пламя после мощного раската грома. На момент пожара владельцы находились вне дома.