Молния подожгла частный дом в Подмосковье
В Подмосковье из-за удара молнии загорелся частный дом. Об этом сообщает SHOT, публикуя видеоматериалы с места происшествия.
Последствия удара молнии. Видео © SHOT
По информации наших коллег, очередной пострадавший от сильной грозы — коттедж в посёлке Степаньковские дачи, расположенный в Клинском округе. По словам соседей, строение мгновенно охватило пламя после мощного раската грома. На момент пожара владельцы находились вне дома.
Это уже не первый подобный случай за последние два дня. Только позавчера вследствие молний вспыхнули и сгорели как минимум пять жилых домов в Москве и Подмосковье. Один из разрядов привёл к отключению электроснабжения в подмосковной Дубне. В Истре и вовсе шаровая молния проникла в жилище одной из местных жительниц через декоративную гирлянду, которая даже не была подключена к сети.
Обложка © SHOT