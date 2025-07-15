Молния оставила без света жителей подмосковной Дубны
Обложка © Telegram / SHOT
Вечером 14 июля стихия обрушилась на Московскую область. В Дубне молния попала в подстанцию неподалёку от жилых домов, что привело к отключению электричества на проспекте Боголюбова, сообщает телеграм-канал SHOT.
Из-за удара молнии в Дубне пропало электричество. Видео © Telegram / SHOT
На видео, снятом местными жителями, видно, как после удара молнии в домах мгновенно погас свет. Спустя некоторое время подача электроэнергии была восстановлена.
Ранее Life.ru писал, что из-за серии ударов молний в Москве и области сгорели как минимум пять домов. Спасательные службы продолжают устранять последствия стихии