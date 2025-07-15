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15 июля, 03:38

Молния оставила без света жителей подмосковной Дубны

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Вечером 14 июля стихия обрушилась на Московскую область. В Дубне молния попала в подстанцию неподалёку от жилых домов, что привело к отключению электричества на проспекте Боголюбова, сообщает телеграм-канал SHOT.

Из-за удара молнии в Дубне пропало электричество. Видео © Telegram / SHOT

На видео, снятом местными жителями, видно, как после удара молнии в домах мгновенно погас свет. Спустя некоторое время подача электроэнергии была восстановлена.

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Ранее Life.ru писал, что из-за серии ударов молний в Москве и области сгорели как минимум пять домов. Спасательные службы продолжают устранять последствия стихии

Юния Ларсон
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