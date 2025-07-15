Молния оставила без света жителей подмосковной Дубны

Вечером 14 июля стихия обрушилась на Московскую область. В Дубне молния попала в подстанцию неподалёку от жилых домов, что привело к отключению электричества на проспекте Боголюбова, сообщает телеграм-канал SHOT.

Из-за удара молнии в Дубне пропало электричество. Видео © Telegram / SHOT

На видео, снятом местными жителями, видно, как после удара молнии в домах мгновенно погас свет. Спустя некоторое время подача электроэнергии была восстановлена.