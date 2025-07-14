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Регион
14 июля, 16:57

Не менее пяти домов сгорели из-за ударов молнии в Москве и области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

В Москве и Подмосковье из-за ударов молний сгорели как минимум пять домов. Об этом сообщает SHOT.

Пожар дома в Одинцовском районе. Видео © Telegram/SHOT

Около пяти часов вечера в деревне Алексино Истринского района вспыхнул дом, предположительно, из-за попадания молнии непосредственно в кровлю здания. Спустя час поступило сообщение о пожаре в двухэтажном строении в районе Кунцево. К счастью, владелец успел самостоятельно покинуть горящее здание.

Молния ударила в трёхэтажный дом в Троицке. Видео © Telegram/SHOT

Вскоре после этого стало известно о возгорании жилого дома в Одинцовском районе. Информации о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало. А около 17:00 молния вызвала пожар в трёхэтажном доме, расположенном в городе Троицке. Инцидент в селе Вороново стал уже пятым случаем возгорания жилья в Московской области, вызванным попаданием молнии в течение одного дня.

Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье
Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье

Напомним, сегодня по Центральной России прошли грозы, которые привели к трагическим последствиям, в том числе, в Тульской области. На пляже села Бунырево близ Алексина от удара молнии погибли три человека, включая 13-летнего ребёнка. В Москве молния попала в двухэтажный частный дом, вызвав пожар и задымление.

Анастасия Никонорова
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