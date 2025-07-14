Не менее пяти домов сгорели из-за ударов молнии в Москве и области

В Москве и Подмосковье из-за ударов молний сгорели как минимум пять домов. Об этом сообщает SHOT .

Около пяти часов вечера в деревне Алексино Истринского района вспыхнул дом, предположительно, из-за попадания молнии непосредственно в кровлю здания. Спустя час поступило сообщение о пожаре в двухэтажном строении в районе Кунцево. К счастью, владелец успел самостоятельно покинуть горящее здание.

Вскоре после этого стало известно о возгорании жилого дома в Одинцовском районе. Информации о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало. А около 17:00 молния вызвала пожар в трёхэтажном доме, расположенном в городе Троицке. Инцидент в селе Вороново стал уже пятым случаем возгорания жилья в Московской области, вызванным попаданием молнии в течение одного дня.