Шаровая молния ворвалась в дом жительницы Истры через гирлянду
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В дом жительницы подмосковной Истры проникла шаровая молния, она попала в жилище через гирлянду. Об этом сообщил 360.ru.
Во время инцидента в помещении произошла яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими хлопками. Хозяйка дома и другие присутствующие не пострадали, однако бытовая техника, включая ту, что не была подключена к сети, вышла из строя.
Последствия. Фото © Telegram/360.ru Истра
«Техника, которая не была подключена к розеткам выведена из строя — это какое-то необъяснимое явление. Тем не менее, никогда не стоит недооценивать опасность грозы. Всегда помните о своей безопасности», — поделилась она.
Спасатели рекомендуют во время грозы избегать контакта с электроприборами и металлическими предметами.
Ранее в подмосковной деревне Вялки (Раменский район) из-за удара молнии в крышу произошёл сильный пожар. Загорелся жилой дом. К счастью, хозяева остались живы.