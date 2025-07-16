Шаровая молния ворвалась в дом жительницы Истры через гирлянду

В дом жительницы подмосковной Истры проникла шаровая молния, она попала в жилище через гирлянду. Об этом сообщил 360.ru.

Во время инцидента в помещении произошла яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими хлопками. Хозяйка дома и другие присутствующие не пострадали, однако бытовая техника, включая ту, что не была подключена к сети, вышла из строя.

«Техника, которая не была подключена к розеткам выведена из строя — это какое-то необъяснимое явление. Тем не менее, никогда не стоит недооценивать опасность грозы. Всегда помните о своей безопасности», — поделилась она.

Спасатели рекомендуют во время грозы избегать контакта с электроприборами и металлическими предметами.