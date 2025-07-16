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16 июля, 11:20

Шаровая молния ворвалась в дом жительницы Истры через гирлянду

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В дом жительницы подмосковной Истры проникла шаровая молния, она попала в жилище через гирлянду. Об этом сообщил 360.ru.

Во время инцидента в помещении произошла яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими хлопками. Хозяйка дома и другие присутствующие не пострадали, однако бытовая техника, включая ту, что не была подключена к сети, вышла из строя.

Последствия. Фото © Telegram/360.ru Истра

Последствия. Фото © Telegram/360.ru Истра

«Техника, которая не была подключена к розеткам выведена из строя — это какое-то необъяснимое явление. Тем не менее, никогда не стоит недооценивать опасность грозы. Всегда помните о своей безопасности», — поделилась она.

Спасатели рекомендуют во время грозы избегать контакта с электроприборами и металлическими предметами.

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Ранее в подмосковной деревне Вялки (Раменский район) из-за удара молнии в крышу произошёл сильный пожар. Загорелся жилой дом. К счастью, хозяева остались живы.

Александра Мышляева
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