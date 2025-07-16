Молния ударила в рыбаков в Кузбассе. Один погиб, двоих спасли резиновые сапоги

Молния ударила в группу рыбаков в Кемеровской области. По данным SHOT, один из них погиб, а двух его друзей спасли резиновые сапоги.

Компания мужчин рыбачила на озере рядом с посёлком Берёзовая Грива, когда начался ливень. Молния ударила в 37-летнего Дениса, он погиб на месте. Остальные отделались испугом благодаря сапогам.