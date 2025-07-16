Молния ударила в рыбаков в Кузбассе. Один погиб, двоих спасли резиновые сапоги
Молния убила рыбака в Кемеровской области
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Молния ударила в группу рыбаков в Кемеровской области. По данным SHOT, один из них погиб, а двух его друзей спасли резиновые сапоги.
Компания мужчин рыбачила на озере рядом с посёлком Берёзовая Грива, когда начался ливень. Молния ударила в 37-летнего Дениса, он погиб на месте. Остальные отделались испугом благодаря сапогам.
Это уже вторая смерть от молнии на Кузбассе этим летом. В июне разряд убил 17-летнего подростка, который во время грозы возвращался домой. Парень не дошёл буквально 30 метров.
Напомним, что два дня назад в Тульской области произошла трагедия, унёсшая жизни людей: молния ударила в группу отдыхающих на пляже, в результате погибли трое, включая 13-летнего мальчика. А в Москве и Подмосковье из-за ударов молний сгорели как минимум шесть домов.