Молния испепелила ещё один частный дом в Московской области
Жилой дом загорелся в Раменской районе Московской области после попадания молнии
Страшный пожар произошёл в подмосковной деревне Вялки в Раменском муниципальном районе Подмосковья в результате удара молнии в крышу. Возгорание случилось в жилом доме, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Жилой дом в Подмосковье загорелся после попадания молнии. Видео © Telegram / «Осторожно, Москва»
«Пожар в деревне Вялки произошёл после попадания молнии в крышу частного дома», — рассказали очевидцы.
Хозяева дома живы, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые занимаются тушением огня.
А накануне в Москве и Подмосковье из-за ударов молний сгорели как минимум пять домов. Также в Тульской области произошла трагедия, унёсшая жизни людей: молния ударила в группу отдыхающих на пляже, в результате погибли трое, включая 13-летнего мальчика.
Обложка © Telegram / «Осторожно, Москва»