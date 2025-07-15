Молния испепелила ещё один частный дом в Московской области

Страшный пожар произошёл в подмосковной деревне Вялки в Раменском муниципальном районе Подмосковья в результате удара молнии в крышу. Возгорание случилось в жилом доме, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».