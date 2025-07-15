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15 июля, 13:39

Молния испепелила ещё один частный дом в Московской области

Жилой дом загорелся в Раменской районе Московской области после попадания молнии

Страшный пожар произошёл в подмосковной деревне Вялки в Раменском муниципальном районе Подмосковья в результате удара молнии в крышу. Возгорание случилось в жилом доме, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жилой дом в Подмосковье загорелся после попадания молнии. Видео © Telegram / «Осторожно, Москва»

«Пожар в деревне Вялки произошёл после попадания молнии в крышу частного дома», — рассказали очевидцы.

Хозяева дома живы, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые занимаются тушением огня.

Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней
Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней

А накануне в Москве и Подмосковье из-за ударов молний сгорели как минимум пять домов. Также в Тульской области произошла трагедия, унёсшая жизни людей: молния ударила в группу отдыхающих на пляже, в результате погибли трое, включая 13-летнего мальчика.

Обложка © Telegram / «Осторожно, Москва»

Наталья Афонина
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