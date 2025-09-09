28 крокодилов и черепаха погибли при пожаре в Крокодиловом каньоне в Ейске

По данным телеграм-канала, «Крокодиловый каньон» и находящийся рядом «Трогательный зоопарк» работали незаконно — через ИП. Лицензии на содержание экзотических животных не было. Владелец объектов — предприниматель Дмитрий Петелин — сейчас едет на допрос из Краснодара.

Напомним, в Ейске Краснодарского края произошёл масштабный пожар в частном зоопарке «Крокодиловый каньон». В результате там погибли почти все содержавшиеся рептилии. Откачать удалось лишь несколько крокодилов, они находятся в критическом состоянии. Рядом с фермой располагается контактный «Трогательный зоопарк», где обитают лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти объекты огонь не задел, и все животные в них остались живы.