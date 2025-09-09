Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 06:12

В Ейске откачали нескольких крокодилов после мощного пожара в частном зоопарке

SHOT: В Ейске спасли нескольких крокодилов после пожара в частном зоопарке

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Ейске после масштабного пожара в частном зоопарке «Крокодиловый каньон» удалось спасти несколько крокодилов, находившихся в критическом состоянии. По данным телеграм-канала SHOT, животные получили серьёзные травмы и ожоги — на месте работают ветеринары, оказывая им экстренную помощь.

Пожар в частном зоопарке «Крокодиловый каньон». Видео © Telegram / SHOT

Зоопарк, где содержались около 30 крокодилов длиной до трёх метров, а также игуаны, черепахи и змеи, был полностью уничтожен огнём. Предварительная проверка показала, что учреждение работало без официальной лицензии на содержание диких животных.

При этом посетители жаловались на агрессивные методы вымогательства денег: вход стоимостью 1200 рублей, доплата за корм (400 рублей) и навязчивые услуги фотографов, требовавших до 6500 рублей за снимки. Гости отмечали, что сотрудники буквально преследовали их на территории.

Стало известно, когда львы, фламинго и питоны в квартире могут довести до уголовки
Стало известно, когда львы, фламинго и питоны в квартире могут довести до уголовки

Ранее сообщалось, что при пожаре в зоопарке в городе Ейске Краснодарского края, погибли все содержавшиеся там крокодилы и прочие рептилии. Рядом с крокодиловой фермой располагается контактный «Трогательный зоопарк», где обитают лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти объекты огонь не задел, и все животные в них остались живы.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar