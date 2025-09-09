В Ейске откачали нескольких крокодилов после мощного пожара в частном зоопарке

В Ейске после масштабного пожара в частном зоопарке «Крокодиловый каньон» удалось спасти несколько крокодилов, находившихся в критическом состоянии. По данным телеграм-канала SHOT, животные получили серьёзные травмы и ожоги — на месте работают ветеринары, оказывая им экстренную помощь.

Пожар в частном зоопарке «Крокодиловый каньон». Видео © Telegram / SHOT

Зоопарк, где содержались около 30 крокодилов длиной до трёх метров, а также игуаны, черепахи и змеи, был полностью уничтожен огнём. Предварительная проверка показала, что учреждение работало без официальной лицензии на содержание диких животных.

При этом посетители жаловались на агрессивные методы вымогательства денег: вход стоимостью 1200 рублей, доплата за корм (400 рублей) и навязчивые услуги фотографов, требовавших до 6500 рублей за снимки. Гости отмечали, что сотрудники буквально преследовали их на территории.