Пожар в зоопарке в Ейске убил всех крокодилов и других рептилий

При пожаре в зоопарке в городе Ейске Краснодарского края, предварительно, погибли все содержавшиеся там крокодилы и прочие рептилии. Как сообщает SHOT, основной версией возгорания в комплексе «Крокодиловый каньон» считается умышленный поджог.

Как пишет телеграм-канал, администрация зоопарка не идёт на контакт со следственными органами, что затрудняет установление точного числа погибших животных. Пожар произошёл приблизительно в час ночи, а к трём часам его удалось полностью потушить. Рядом с крокодиловой фермой располагается контактный «Трогательный зоопарк», где обитают лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти объекты огонь не задел, и все животные в них остались живы.