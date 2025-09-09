Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 05:38

Пожар в зоопарке в Ейске убил всех крокодилов и других рептилий

SHOT: Все крокодилы и другие рептилии погибли в зоопарке в Ейске

Обложка © SHOT

При пожаре в зоопарке в городе Ейске Краснодарского края, предварительно, погибли все содержавшиеся там крокодилы и прочие рептилии. Как сообщает SHOT, основной версией возгорания в комплексе «Крокодиловый каньон» считается умышленный поджог.

Последствия пожара на крокодиловой ферме в Ейске. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, администрация зоопарка не идёт на контакт со следственными органами, что затрудняет установление точного числа погибших животных. Пожар произошёл приблизительно в час ночи, а к трём часам его удалось полностью потушить. Рядом с крокодиловой фермой располагается контактный «Трогательный зоопарк», где обитают лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти объекты огонь не задел, и все животные в них остались живы.

В настоящее время изучаются две возможные причины происшедшего: короткое замыкание в электросети и умышленные действия поджигателей. Следователи склоняются ко второй версии. Вызывает вопросы тот факт, что представители «Крокодилового каньона» отказались передать следствию какую-либо документацию.

Никита Никонов
