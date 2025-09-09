Мессенджер MAX
9 сентября, 05:04

Пожар в зоопарке Крокодиловый каньон в Ейске полностью ликвидирован

Пожар на территории зоопарка «Крокодиловый каньон» в Ейске Краснодарского края был полностью ликвидирован силами МЧС и РСЧС. Как сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС, возгорание одноэтажного здания площадью 150 кв.м произошло по адресу: ул. Шмидта, г. Ейск.

Открытое горение было ликвидировано к 01:49 по московскому времени, а последствия пожара устранены к 03:10 мск. К тушению были привлечены 27 человек и восемь единиц техники от МЧС РФ и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

