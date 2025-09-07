В ночь на 7 августа в доходном доме Янкеля Эсса, являющемся объектом культурного наследия в центре Ростова-на-Дону, произошёл крупный пожар. Возгорание в квартире на третьем этаже потребовало вмешательства 16 сотрудников МЧС и применения четырех единиц техники, сообщается в официальном телеграм-канале регионального ведомства.

Последствия пожара в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / МЧС Ростовской области

«В ходе тушения огнеборцы обнаружили в квартире погибшего 45-летнего мужчину. Огонь на 20 квадратных метрах удалось полностью ликвидировать спустя 3,5 часа», — говорится в сообщении.

Здание, построенное в 1864 году, является одним из крупнейших на улице Станиславского и известно сохранившимися с дореволюционных времен архитектурными элементами. Причины трагедии устанавливаются дознавателями МЧС.

А дням ранее стало известно о пожаре в центре Киева. Загорелась часть кондитерской фабрики «Рошен», принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*. Местные СМИ публиковали кадры с места событий.