6 сентября, 09:49

В Киеве сняли на видео мощный пожар на кондитерской фабрике Порошенко*

В Киеве загорелся кондитерский завод Roshen, принадлежащий Порошенко*

Обложка © ТАСС / ITAR-TASS / Максим Никитин

В центре Киева начался пожар, огонь охватил часть территории кондитерского предприятия Roshen («Рошен»), торговая марка принадлежит предпринимателю и экс-президенту Украины Петру Порошенко*. О возгорании пишет УНИАН, а в пабликах появились первые кадры.

Пожар в Киеве. Видео © Киевский движ

О причинах пожара не сообщается. Очевидцы рассказывают, что дым поднимается над складами и самой кондитерской фабрикой. К месту выехали пожарные расчеты.

Взрывы гремят в Одесской, Киевской и Сумской областях Украины
Взрывы гремят в Одесской, Киевской и Сумской областях Украины

Напомним, Roshen не первый раз оказывается в эпицентре событий. Ранее в июле ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в четырёх регионах Украины: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. В Запорожье был атакован склад с боеприпасами, а в Покровском Днепропетровской области «Герани» атаковали склады в районе кондитерской фабрики Roshen.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

