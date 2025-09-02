Взрывы гремят в Одесской, Киевской и Сумской областях Украины

Серии взрывов гремят в различных районах подконтрольной Киеву части Украины. Сообщения поступают из Киевской и Одесской областей. Кроме этого воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Как сообщает общественное телевидение Украины, в Одесской области ВС РФ нанесли удар по припортовой инфраструктуре. Одновременно с этим о работе ПВО информирует Киевская областная военная администрация в Telegram-канале. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Также о «масштабном пожаре» сообщил в Telegram-канале начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его данным, пожар произошёл в Заречном районе, где расположены нежилые здания.