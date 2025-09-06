Мессенджер MAX
6 сентября, 19:26

Пламя охватило квартиру в Чертаново, жильцы подозревают пиромана-рецидивиста

Сотрудники МЧС спасли ребёнка из пожара в квартире на юге Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Сильный пожар вспыхнул вечером 6 сентября в многоэтажном жилом доме на Сумском проезде в Северном Чертанове. Об инциденте со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT.

Возгорание мебели и вещей на площади 10 квадратных метров произошло в подъезде на первом этаже. По информации издания, местные жители предположили, что причиной мог стать умышленный поджог, так как возгорания в этом месте происходили и ранее — по их словам, некий пироман уже устраивал здесь пожары.

Огонь был оперативно ликвидирован прибывшими экстренными службами. Сотрудники МЧС спасли ребёнка из пожара.

Сегодня стало известно о пожаре в центре Киева. Загорелась часть кондитерской фабрики «Рошен», принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*. Местные СМИ публиковали кадры с места событий.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

