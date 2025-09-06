В Крыму разгорелся пожар на площади 150 гектаров. Вертолёт сбросил уже 15 тонн воды

В окрестностях села Камышинка, что в Симферопольском районе Крыма, разгорелся масштабный ландшафтный пожар. Сухая трава и кустарники превратились в источник опасности, охватив территорию площадью около 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ландшафтный пожар в Крыму. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Для борьбы с огнём на землю и в воздух поднялась группировка спасателей. В операции задействованы подразделения Главного управления МЧС России по Крыму, регионального МЧС, а также сотрудники местной администрации и лесоохотничьего хозяйства. Особую роль играет авиация: вертолёт Ми-8 уже сбросил более 15 тонн воды, пытаясь сдержать распространение пламени с высоты.

Однако погодные условия не облегчают задачу — палящее солнце и порывистый ветер подстёгивают огонь, заставляя спасателей работать в усиленном режиме. Для защиты близлежащих населённых пунктов организована опашка — создание защитных минерализованных полос, препятствующих дальнейшему продвижению пожара.

«К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России», — сказано в публикации.

