Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 01:19

В Северной Осетии погиб 18-летний парень, сорвавшийся с водопада

МЧС: В Северной Осетии 18-летний юноша погиб, сорвавшись с водопада Байради

Обложка © Telegram / МЧС Северной Осетии

Обложка © Telegram / МЧС Северной Осетии

В Ирафском районе Северной Осетии произошёл несчастный случай: около водопада Байради с 30-метровой высоты упал молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ

«Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек. На место происшествия были направлены специалисты МЧС России», — говорится в сообщении.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции спустились по обходным тропам к месту падения парня и извлекли тело. В работах участвовали девять сотрудников МЧС и две единицы техники.

Пропавшую месяц назад в Греции британку нашли погибшей у острова Фидониси
Пропавшую месяц назад в Греции британку нашли погибшей у острова Фидониси

Ранее Life.ru рассказывал, как в Италии бизнесмен погиб на глазах сына и друзей, попав под винт собственной яхты. В какой-то момент поднялся сильный ветер, резко развернувший парус судна. В результате гик ударил предпринимателя по голове, после чего он упал в воду и попал под винт.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar