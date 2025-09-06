В Северной Осетии погиб 18-летний парень, сорвавшийся с водопада

В Ирафском районе Северной Осетии произошёл несчастный случай: около водопада Байради с 30-метровой высоты упал молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ

«Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек. На место происшествия были направлены специалисты МЧС России», — говорится в сообщении.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции спустились по обходным тропам к месту падения парня и извлекли тело. В работах участвовали девять сотрудников МЧС и две единицы техники.