Пропавшую месяц назад в Греции британку нашли погибшей у острова Фидониси

В Греции завершились поиски 59-летней гражданки Великобритании Мишель Энн Джой Бурды, пропавшей в начале августа во время отдыха. Женщина исчезла 1 числа с пляжа Офринио, где отдыхала вместе с мужем. Об этом пишет The Sun.

Через месяц её тело обнаружили на небольшом острове Фидониси, расположенном примерно в сорока километрах от берега. Опознать погибшую удалось благодаря купальнику, в котором её видели в день исчезновения.

Муж женщины Крис Бурда заявил, что расследование велось с задержкой. По его словам, портовая полиция приступила к поискам лишь поздно вечером, когда шанс найти супругу живой был утрачен. Кроме того, родственники погибшей были возмущены тем, что сотрудники правоохранительных органов выдвигали версии, не подтверждённые фактами, в частности о том, что туристка могла покинуть пляж с неизвестным мужчиной.