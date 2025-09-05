Инфекционист рассказала о смертельно опасной бактерии, захватившей турецкие пляжи
Врач Мескина предупредила о риске летального исхода из-за бактерии Vibrio
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg_P
Российские путешественники, наслаждаясь отдыхом на популярных турецких пляжах, столкнулись с неприятным сюрпризом — кишечной инфекцией, вызванной бактерией Vibrio. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, приступы рвоты и общую слабость, что значительно портит отпуск. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на инфекциониста Елену Мескину.
Vibrio — это изогнутая, длинная бактерия, предпочитающая селиться в прибрежных водах. Она способна выживать как в морской, так и в пресной воде, вызывая обильную водянистую диарею.
«Основной путь заражения инфекцией — попадание заражённой воды в желудок при купании или поедании моллюсков в сыром виде (устриц или мидий). Среди множества вариаций этой бактерии наиболее неприятной и опасной является Vibrio cholerae (возбудитель холеры). Если вовремя не начать лечение, исход может быть летальным», — предупреждает доктор.
Кроме того, бактерия способна передаваться воздушно-капельным путём, однако такой путь заражения возможен лишь при тесном контакте с больным человеком и при высокой концентрации возбудителя в организме. Эксперт подчёркивает, что на данный момент риск распространения Vibrio на территории России минимален, однако туристам стоит соблюдать меры предосторожности и избегать употребления сырой морской пищи в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Совсем недавно российские туристы начали жаловаться на странный вирус, появившийся на турецких пляжах. В августе в Алании и Белеке были зафиксированы заражения бактерией Vibrio, которая размножается в морской воде. При этом в Минздраве Турции отрицают данные о вспышке заболеваемости.