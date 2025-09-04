Странный вирус массово атакует российских туристов на турецких пляжах

Десятки российских туристов стали жертвами опасной бактериальной инфекции во время отдыха на курортах Турции. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в августе на пляжах Алании и Белека зафиксированы случаи заражения бактерией Vibrio, которая размножается в тёплой морской воде.

Пострадавшие в результате отравления на курортах Турции. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавшие сообщают о резком ухудшении самочувствия через несколько часов после купания: высокая температура, непрекращающаяся рвота и общая слабость. Одна из отдыхающих рассказала, что вместе с мужем была экстренно госпитализирована с симптомами острого отравления.

В частных клиниках Алании отмечают наплыв пациентов с аналогичными симптомами. Особенно пострадали гости отелей SY Hotels Belek и Selectum Noa Belek, где симптомы отравления наблюдаются у большинства постояльцев. Одна семья была экстренно госпитализирована с непрекращающейся рвотой после купания. Особую опасность инфекция представляет для детей и людей с ослабленным иммунитетом, поскольку бактерия может проникнуть в кровь и вызвать сепсис.

При этом многие туристы были вынуждены обращаться за медицинской помощью уже по возвращении в Россию, привезя кишечную инфекцию с собой как нежелательный сувенир из отпуска.