2 сентября, 16:45

Чуть не стошнило: Россиянка нашла червей в популярных конфетах

SHOT ПРОВЕРКА: В Нижегородской области женщина нашла червей в конфетах из Магнита

Обложка © freepik

В Нижегородской области женщина купила в магазине «Магнит» конфеты «Халва в шоколаде» на развес. Когда покупательница пришла домой, она была шокирована «начинкой» десерта — оттуда на стол начали выползать белые черви. Кадры публикует SHOT ПРОВЕРКА.

Конфеты с червями. Видео © VK / SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, ей пришлось отказаться от любимого лакомства, увиденное вызвало у неё приступ тошноты. Червей женщина нашла в двух конфетах, остальные открывать не решилась.

От колбасы до онкологии: В популярных продуктах из «Ашана» нашли опасные для человека вещества
Ранее сообщалось, что четырёхлетнего мальчика доставили в больницу с симптомами острого отравления после употребления в пищу арбуза, купленного в сетевом магазине Подмосковья. У ребёнка поднялась температура, началась рвота и появились сильные боли в животе спустя несколько часов после еды.

