Чуть не стошнило: Россиянка нашла червей в популярных конфетах
SHOT ПРОВЕРКА: В Нижегородской области женщина нашла червей в конфетах из Магнита
В Нижегородской области женщина купила в магазине «Магнит» конфеты «Халва в шоколаде» на развес. Когда покупательница пришла домой, она была шокирована «начинкой» десерта — оттуда на стол начали выползать белые черви. Кадры публикует SHOT ПРОВЕРКА.
Конфеты с червями. Видео © VK / SHOT ПРОВЕРКА
По словам женщины, ей пришлось отказаться от любимого лакомства, увиденное вызвало у неё приступ тошноты. Червей женщина нашла в двух конфетах, остальные открывать не решилась.
