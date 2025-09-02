Чуть не стошнило: Россиянка нашла червей в популярных конфетах

В Нижегородской области женщина купила в магазине «Магнит» конфеты «Халва в шоколаде» на развес. Когда покупательница пришла домой, она была шокирована «начинкой» десерта — оттуда на стол начали выползать белые черви. Кадры публикует SHOT ПРОВЕРКА.

Конфеты с червями. Видео © VK / SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, ей пришлось отказаться от любимого лакомства, увиденное вызвало у неё приступ тошноты. Червей женщина нашла в двух конфетах, остальные открывать не решилась.