Четырёхлетний малыш из Подмосковья оказался в больнице после того, как поел арбуз

Четырёхлетнего мальчика доставили в больницу с симптомами острого отравления после употребления в пищу арбуза, купленного в сетевом магазине Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, у ребёнка поднялась температура, началась рвота и появились сильные боли в животе спустя несколько часов после еды.

По словам родителей, аналогичные симптомы наблюдались и у матери ребёнка. Мальчику потребовалась срочная медицинская помощь — врачи диагностировали спазмы кишечника и мезаденит. Родители уверены, что причиной отравления стал арбуз, поскольку ребёнок не употреблял других продуктов.