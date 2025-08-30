Мессенджер MAX
30 августа, 10:52

Четырёхлетний малыш из Подмосковья оказался в больнице после того, как поел арбуз

SHOT ПРОВЕРКА: Четырёхлетний ребёнок отравился арбузом из подмосковного магазина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PEPPERSMINT

Четырёхлетнего мальчика доставили в больницу с симптомами острого отравления после употребления в пищу арбуза, купленного в сетевом магазине Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, у ребёнка поднялась температура, началась рвота и появились сильные боли в животе спустя несколько часов после еды.

По словам родителей, аналогичные симптомы наблюдались и у матери ребёнка. Мальчику потребовалась срочная медицинская помощь — врачи диагностировали спазмы кишечника и мезаденит. Родители уверены, что причиной отравления стал арбуз, поскольку ребёнок не употреблял других продуктов.

А ранее Life.ru писал, что в дынях из популярного гипермаркета нашли смертельное превышение нитратов. Избыток нитратов в продуктах питания может вызывать серьёзные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, приводить к системным сбоям в организме.

Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Московская область
