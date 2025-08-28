Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
28 августа, 14:28

В дынях из популярного гипермаркета нашли смертельное превышение нитратов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KatMoys

Проверка качества казахской дыни сорта «Торпеда» в одном из гипермаркетов «Лента» в Брянске выявила опасное превышение содержания нитратов. Продукция урожая 2025 года от производителя «Goldtrail» была отобрана для лабораторного анализа, который показал нарушения почти в два раза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Сеть «Лента» уже получила официальное предостережение за реализацию небезопасной продукции. Избыток нитратов в продуктах питания может вызывать серьёзные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, приводить к системным сбоям в организме. В высоких дозах нитраты способны стать причиной тяжёлых отравлений и даже летального исхода.

Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили бактерии кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт», произведённого ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК) с датой выпуска 17.03.2025. Продукция признана небезопасной, а производителю направлено предостережение.

