19 августа, 14:17

В магазинах нашли приправу с превышением нормы плесени в 21 раз и кишечной палочкой

В Хмели-сунели нашли превышение нормы плесени в 21 раз и кишечную палочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

Российская приправа «Хмели-сунели» торговой марки «Приправыч» не прошла лабораторную экспертизу в Белоруссии. В ней обнаружили превышение нормы плесени в 21 раз и кишечную палочку. В стране вводится запрет на ввоз и реализацию данной продукции, объявила пресс-служба Госстандарта республики.

Пробы российской специи содержали комплекс опасных микроорганизмов — мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, плесневые грибы, колиформные бактерии и сульфитредуцирующие клостридии. Такое сочетание представляет серьёзный риск для здоровья потребителей и может привести к отравлениям.

Пробы для экспертизы отбирались в магазинах на территории Белоруссии. Запрет на ввоз и продажу продукции «Приправыч» вступит в силу уже с завтрашнего дня.

Мошки, плесень и душок: Столичный «Магнит» удивил неприятным ассортиментом
Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили бактерии кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт», произведённого ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК) с датой выпуска 17.03.2025. Продукция признана небезопасной, а производителю направлено предостережение.

