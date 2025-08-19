В магазинах нашли приправу с превышением нормы плесени в 21 раз и кишечной палочкой

Российская приправа «Хмели-сунели» торговой марки «Приправыч» не прошла лабораторную экспертизу в Белоруссии. В ней обнаружили превышение нормы плесени в 21 раз и кишечную палочку. В стране вводится запрет на ввоз и реализацию данной продукции, объявила пресс-служба Госстандарта республики.

Пробы российской специи содержали комплекс опасных микроорганизмов — мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, плесневые грибы, колиформные бактерии и сульфитредуцирующие клостридии. Такое сочетание представляет серьёзный риск для здоровья потребителей и может привести к отравлениям.

Пробы для экспертизы отбирались в магазинах на территории Белоруссии. Запрет на ввоз и продажу продукции «Приправыч» вступит в силу уже с завтрашнего дня.