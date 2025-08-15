Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 20:04

Предупреди пивозавра: В отечественном светлом пиве обнаружили кишечную палочку

SHOT ПРОВЕРКА: Роспотребнадор обнаружил кишечную палочку в пробе пива «Жигули»

Обложка © Unsplash / engin akyurt

Обложка © Unsplash / engin akyurt

Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Дата изготовления партии, где нашли заражённую бутылочку, — 17.03.2025. Производитель — ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК). Специалисты посчитали продукцию небезопасной. Компании выдали предостережение.

Любителям пива объяснили, как пенное убивает потенцию
Любителям пива объяснили, как пенное убивает потенцию

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ мировых лидеров по производству пива, вытеснив Германию. Отечественные предприятия произвели порядка 90 миллионов гектолитров пенного напитка.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar