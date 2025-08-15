Предупреди пивозавра: В отечественном светлом пиве обнаружили кишечную палочку
Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Дата изготовления партии, где нашли заражённую бутылочку, — 17.03.2025. Производитель — ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК). Специалисты посчитали продукцию небезопасной. Компании выдали предостережение.
Ранее стало известно, что Россия вошла в топ мировых лидеров по производству пива, вытеснив Германию. Отечественные предприятия произвели порядка 90 миллионов гектолитров пенного напитка.