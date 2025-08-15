Предупреди пивозавра: В отечественном светлом пиве обнаружили кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ мировых лидеров по производству пива, вытеснив Германию. Отечественные предприятия произвели порядка 90 миллионов гектолитров пенного напитка.