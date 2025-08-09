Мошки, плесень и душок: Столичный «Магнит» удивил неприятным ассортиментом

В московском магазине «Магнит» обнаружены грубые нарушения санитарных норм. Об этом предупреждают коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Мошки на выпечке в московском «Магните». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Испорченные перцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Плесневелые огурцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Многочисленные случаи антисанитарии выявлены по адресу Кавказский бульвар 51/2: по выпечке ползают мошки, овощи с признаками порчи, а на полках — плесень и грязь. Как отмечают посетители, в торговом зале стоит устойчивый неприятный запах. Посетителей магазина просят быть очень аккуратными при покупке товаров.