Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 23:00

Мошки, плесень и душок: Столичный «Магнит» удивил неприятным ассортиментом

SHOT ПРОВЕРКА: В московском магазине сети Магнит обнаружили мошек и плесень

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В московском магазине «Магнит» обнаружены грубые нарушения санитарных норм. Об этом предупреждают коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Мошки на выпечке в московском «Магните». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Испорченные перцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Испорченные перцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Плесневелые огурцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Плесневелые огурцы в московском «Магните». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Многочисленные случаи антисанитарии выявлены по адресу Кавказский бульвар 51/2: по выпечке ползают мошки, овощи с признаками порчи, а на полках — плесень и грязь. Как отмечают посетители, в торговом зале стоит устойчивый неприятный запах. Посетителей магазина просят быть очень аккуратными при покупке товаров.

Мухи и грязная посуда: Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Турции
Мухи и грязная посуда: Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Турции

Увы, это не все сюрпризы, которые могут ожидать клиентов сети «Магнит» в столице. Ранее москвичка рассказала о неприятной ситуации при онлайн-заказе из магазина на Байкальской. Из пяти заказанных товаров три оказались просрочены, причём форель — почти на месяц.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar