Мухи и грязная посуда: Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Турции

Десятки российских путешественников пожаловались на ухудшение самочувствия после отдыха в престижном Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, первые случаи недомогания были зафиксированы ещё в июле. Гости столкнулись с симптомами, характерными для пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота.

Антисанитария в отеле. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам отдыхающих, основная причина — низкое качество питания и антисанитарные условия. В зоне подачи блюд постоянно роились мухи, а персонал порой подавал еду в немытых тарелках. Кроме того, у туристов возникли сомнения в гигиене номеров, что ещё сильнее усугубляло общее впечатление от пребывания.

Одна из отдыхающих рассказала, что вместе с супругом заплатила около 140 тысяч рублей за неделю. Симптомы болезни проявились уже в первый день на курорте. Сейчас семья вернулась домой, но проблемы с желудком не исчезли. При этом гости отметили, что не пользовались бассейном, а качество еды оставляло желать лучшего.

Многие туристы начали сдавать приобретённые путёвки обратно, опасаясь повторения неприятного опыта.