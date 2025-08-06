«Идите куда хотите»: Звезду российских сериалов с 10-летним сыном выгнали из отеля в Турции
Актрису из сериала «Восьмидесятые» Наталью Земцову выселили из отеля в Турции
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Актриса Наталья Земцова, знакомая зрителям по роли в сериале «Восьмидесятые», во время отпуска в Турции с 10-летним сыном Иваном оказалась в центре ряда неприятных событий.
Отдых начался с инцидента у бассейна — пропали личные вещи, на поиски которых ушло несколько часов. Позже актрису укусила кошка, и ей пришлось срочно обратиться в клинику для вакцинации от бешенства. Неожиданным стало и решение администрации отеля — Земцову попросили освободить номер без объяснения причин.
«Можно вот так просто сказать: «Уезжайте, куда хотите»?», — рассказала она в соцсетях.
Разрешить ситуацию помог туроператор, предоставивший новое место проживания. Как отметила актриса, альтернативный отель оказался намного лучше — просторнее, тише и уютнее. Земцова поделилась кадрами с территории и выразила удовлетворение сменой обстановки.
Инциденты с российскими туристами в Турции случаются нередко — от конфликтов с персоналом и краж до проблем с размещением и качеством услуг. Особенно в летний сезон, когда поток туристов максимален, случаются сбои в бронированиях, недопонимание с администрацией и нарушения условий проживания. Со звёздами такие истории также происходят, но получают больше резонанса — из-за публичности персон и внимания прессы. В прошлом в Турции жаловались на отдых актрисы Ольга Сутулова, певица Анна Седокова. Как правило, все конфликты удаётся уладить при вмешательстве туроператоров или после огласки в СМИ.