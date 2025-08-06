«Идите куда хотите»: Звезду российских сериалов с 10-летним сыном выгнали из отеля в Турции

Актриса Наталья Земцова, знакомая зрителям по роли в сериале «Восьмидесятые», во время отпуска в Турции с 10-летним сыном Иваном оказалась в центре ряда неприятных событий.

Отдых начался с инцидента у бассейна — пропали личные вещи, на поиски которых ушло несколько часов. Позже актрису укусила кошка, и ей пришлось срочно обратиться в клинику для вакцинации от бешенства. Неожиданным стало и решение администрации отеля — Земцову попросили освободить номер без объяснения причин.

«Можно вот так просто сказать: «Уезжайте, куда хотите»?», — рассказала она в соцсетях.

Разрешить ситуацию помог туроператор, предоставивший новое место проживания. Как отметила актриса, альтернативный отель оказался намного лучше — просторнее, тише и уютнее. Земцова поделилась кадрами с территории и выразила удовлетворение сменой обстановки.