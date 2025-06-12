Овечкин и ряд других спортсменов исполнили российский гимн в Турции

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков и ещё ряд известных отечественных спортсменов исполнили гимн России во время отдыха в Турции. Акция была приурочена ко Дню России.

«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

Напомним, что сегодня, 12 июня, отмечается День России. И Владимир Путин уже поздравил граждан с праздником. Он подчеркнул, что этот день олицетворяет тысячелетнюю историю государства, наполняет сердца россиян теплом, гордостью и вдохновляет на новые достижения.