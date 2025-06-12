Овечкин и ряд других спортсменов исполнили российский гимн в Турции
Овечкин, Легков, Зобнин и другие звёзды спорта спели гимн России в Турции
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков и ещё ряд известных отечественных спортсменов исполнили гимн России во время отдыха в Турции. Акция была приурочена ко Дню России.
Спортсмены спели гимн России в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yulia_emelianova
В записи ролика, опубликованного в социальных сетях лыжницей Юлией Емельяновой, приняли участие известные спортсмены, среди которых футболист Роман Зобнин, хоккеисты Александр Бурмистров и Егор Яковлев, теннисистка Анастасия Мыскина и баскетболист Виталий Фридзон.
Напомним, что сегодня, 12 июня, отмечается День России. И Владимир Путин уже поздравил граждан с праздником. Он подчеркнул, что этот день олицетворяет тысячелетнюю историю государства, наполняет сердца россиян теплом, гордостью и вдохновляет на новые достижения.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yulia_emelianova