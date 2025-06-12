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Регион
12 июня, 11:00

Овечкин и ряд других спортсменов исполнили российский гимн в Турции

Овечкин, Легков, Зобнин и другие звёзды спорта спели гимн России в Турции

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков и ещё ряд известных отечественных спортсменов исполнили гимн России во время отдыха в Турции. Акция была приурочена ко Дню России.

Спортсмены спели гимн России в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yulia_emelianova

В записи ролика, опубликованного в социальных сетях лыжницей Юлией Емельяновой, приняли участие известные спортсмены, среди которых футболист Роман Зобнин, хоккеисты Александр Бурмистров и Егор Яковлев, теннисистка Анастасия Мыскина и баскетболист Виталий Фридзон.
«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России
«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

Напомним, что сегодня, 12 июня, отмечается День России. И Владимир Путин уже поздравил граждан с праздником. Он подчеркнул, что этот день олицетворяет тысячелетнюю историю государства, наполняет сердца россиян теплом, гордостью и вдохновляет на новые достижения.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yulia_emelianova

Милена Скрипальщикова
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