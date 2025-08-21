Съел и умер: Популярная закуска унесла жизни двух человек на кулинарном фестивале
Daily Mail: Две женщины умерли после отравления гуакамоле в Италии
Обложка © freepik/chandlervid85
Трагический инцидент произошёл на Сардинии, где две женщины скончались после употребления гуакамоле, приготовленного на местном кулинарном фестивале.
Как сообщает Daily Mail, в конце июля текущего года на острове было зафиксировано массовое отравление этим блюдом из авокадо. Одна из жертв, 62-летняя Валерия Соллаи, ушла из жизни после продолжительной борьбы, 38-летняя Роберта Питзалис также скончалась от последствий отравления, которые медики связали с ботулизмом и развившейся на его фоне пневмонией.
Двое детей, 11-летний мальчик и 14-летняя девочка, продолжают находиться под наблюдением врачей в больнице. Власти оперативно прекратили проведение фестиваля после выявления вспышки ботулизма, а прокуратура города Кальяри начала расследование, чтобы установить все обстоятельства, связанные с приготовлением и условиями хранения соуса, который раздавался посетителям с 22 по 24 июля.
А недавно бутерброды с колбасой унесли жизни двух человек в Италии. 14 человек, среди которых двое подростков, оказались в больнице. Итальянская полиция приступила к расследованию произошедшего. Согласно предварительным версиям, причиной недомогания и последующих летальных исходов стали токсины, выделяемые бактериями ботулизма. Симптомы отравления проявились у всех пострадавших в промежутке от 24 до 48 часов после употребления некачественного продукта.