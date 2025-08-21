Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 11:25

Съел и умер: Популярная закуска унесла жизни двух человек на кулинарном фестивале

Daily Mail: Две женщины умерли после отравления гуакамоле в Италии

Обложка © freepik/chandlervid85

Обложка © freepik/chandlervid85

Трагический инцидент произошёл на Сардинии, где две женщины скончались после употребления гуакамоле, приготовленного на местном кулинарном фестивале.

Как сообщает Daily Mail, в конце июля текущего года на острове было зафиксировано массовое отравление этим блюдом из авокадо. Одна из жертв, 62-летняя Валерия Соллаи, ушла из жизни после продолжительной борьбы, 38-летняя Роберта Питзалис также скончалась от последствий отравления, которые медики связали с ботулизмом и развившейся на его фоне пневмонией.

Двое детей, 11-летний мальчик и 14-летняя девочка, продолжают находиться под наблюдением врачей в больнице. Власти оперативно прекратили проведение фестиваля после выявления вспышки ботулизма, а прокуратура города Кальяри начала расследование, чтобы установить все обстоятельства, связанные с приготовлением и условиями хранения соуса, который раздавался посетителям с 22 по 24 июля.

Британец поел сосисок и обнаружил злокачественную опухоль в кишке
Британец поел сосисок и обнаружил злокачественную опухоль в кишке

А недавно бутерброды с колбасой унесли жизни двух человек в Италии. 14 человек, среди которых двое подростков, оказались в больнице. Итальянская полиция приступила к расследованию произошедшего. Согласно предварительным версиям, причиной недомогания и последующих летальных исходов стали токсины, выделяемые бактериями ботулизма. Симптомы отравления проявились у всех пострадавших в промежутке от 24 до 48 часов после употребления некачественного продукта.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar