Съел и умер: Популярная закуска унесла жизни двух человек на кулинарном фестивале

Трагический инцидент произошёл на Сардинии, где две женщины скончались после употребления гуакамоле, приготовленного на местном кулинарном фестивале.

Как сообщает Daily Mail, в конце июля текущего года на острове было зафиксировано массовое отравление этим блюдом из авокадо. Одна из жертв, 62-летняя Валерия Соллаи, ушла из жизни после продолжительной борьбы, 38-летняя Роберта Питзалис также скончалась от последствий отравления, которые медики связали с ботулизмом и развившейся на его фоне пневмонией.

Двое детей, 11-летний мальчик и 14-летняя девочка, продолжают находиться под наблюдением врачей в больнице. Власти оперативно прекратили проведение фестиваля после выявления вспышки ботулизма, а прокуратура города Кальяри начала расследование, чтобы установить все обстоятельства, связанные с приготовлением и условиями хранения соуса, который раздавался посетителям с 22 по 24 июля.