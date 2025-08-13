Бутерброды с колбасой унесли жизни двух человек

Полиция Италии начала расследование после смерти двух человек и госпитализации 14, включая двух подростков, в городе Диаманте (Калабрия), сообщает The Telegraph.

По предварительным данным, все пострадавшие ели панини с колбасой и ботвой репы из фудтрака. Предположительная причина отравления — токсины бактерий ботулизма. В течение 24–48 часов после употребления сэндвичей у людей появились симптомы отравления.

Жертвами стали 52-летний художник Луиджи ди Сарно и 45-летняя Тамара Д’Акунто. В ближайшие дни им проведут вскрытие.

Под следствием находятся девять человек: владелец фудтрака, три сотрудника компании-производителя сэндвичей и несколько медиков. Следствие предполагает, что врачи слишком медленно отреагировали на жалобы отравившихся.