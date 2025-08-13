Бутерброды с колбасой унесли жизни двух человек
Полиция Италии начала расследование после смерти двух человек и госпитализации 14, включая двух подростков, в городе Диаманте (Калабрия), сообщает The Telegraph.
По предварительным данным, все пострадавшие ели панини с колбасой и ботвой репы из фудтрака. Предположительная причина отравления — токсины бактерий ботулизма. В течение 24–48 часов после употребления сэндвичей у людей появились симптомы отравления.
Жертвами стали 52-летний художник Луиджи ди Сарно и 45-летняя Тамара Д’Акунто. В ближайшие дни им проведут вскрытие.
Под следствием находятся девять человек: владелец фудтрака, три сотрудника компании-производителя сэндвичей и несколько медиков. Следствие предполагает, что врачи слишком медленно отреагировали на жалобы отравившихся.
Ботулизм — это тяжёлое инфекционное заболевание, вызываемое токсином бактерии Clostridium botulinum, который поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц и смерти. Чаще всего заражение происходит при употреблении продуктов, заражённых токсином, особенно консервов, вяленого или копчёного мяса и рыбы, а также овощей, приготовленных без соблюдения санитарных норм. Симптомы включают слабость, затруднённое дыхание и глотание, двоение в глазах, нарушение речи. Заболевание требует немедленной медицинской помощи, так как ботулотоксин — один из самых сильных ядов природного происхождения.