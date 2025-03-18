Тушёнка со смертельным «сюрпризом» попала на прилавки магазинов в России
В российских магазинах нашли опасную тушёнку, которая вызывает ботулизм
Российские потребители рискуют заболеть ботулизмом при употреблении тушёнки, в нескольких магазинах этот продукт оказался смертельно опасным по своему составу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА после собственного расследования.
Как утверждается, у тульского производителя мясных консервов «Митком» обнаружены серьёзные отклонения по степени безопасности. Данные консервы не имеют выдержанного показателя в термостатной пробе. За счёт этого сильно увеличивается риск приобрести вздутые консервы с ботулотоксином. Этот яд поражает нервную систему, вызывая паралич мышц, нарушение дыхания и даже смерть при отсутствии своевременной медпомощи. Эксперты напомнили, что качественные консервы после истечения срока термостатной выдержки не имеют живых микроорганизмов, а крышки не должны вспучиваться.
Ранее сообщалось, что сервис по заказу подарков с доставкой съедобных букетов обманул своих клиентов. Без денег и букетов остались десятки людей. Одна из клиенток оформила заказ через сервис «Вручалка». Она выбрала «морской» букет из раков и краба и внесла оплату. Вскоре девушка начала получать сообщения, что доставка откладывается и пустые обещания. Москвичка пытается вернуть свои 10 тысяч рублей уже на протяжении двух месяцев.