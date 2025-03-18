Тушёнка со смертельным «‎сюрпризом» попала на прилавки магазинов в России

Российские потребители рискуют заболеть ботулизмом при употреблении тушёнки, в нескольких магазинах этот продукт оказался смертельно опасным по своему составу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА после собственного расследования.

Как утверждается, у тульского производителя мясных консервов «Митком» обнаружены серьёзные отклонения по степени безопасности. Данные консервы не имеют выдержанного показателя в термостатной пробе. За счёт этого сильно увеличивается риск приобрести вздутые консервы с ботулотоксином. Этот яд поражает нервную систему, вызывая паралич мышц, нарушение дыхания и даже смерть при отсутствии своевременной медпомощи. Эксперты напомнили, что качественные консервы после истечения срока термостатной выдержки не имеют живых микроорганизмов, а крышки не должны вспучиваться.