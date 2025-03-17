Раки протухли, денег нет: Сервис со съедобными букетами обманывает клиентов

Сервис по заказу подарков с доставкой съедобных букетов обманул своих клиентов. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, без денег и букетов остались десятки людей.

Одна из клиенток оформила заказ через сервис «Вручалка». Она выбрала «морской» букет из раков и краба и внесла оплату. Вскоре девушка начала получать сообщения, что доставка откладывается и пустые обещания. Москвичка пытается вернуть свои 10 тысяч рублей уже на протяжении двух месяцев.

Девушка рассказала, что сначала сервис уверял её, что всё под контролем. Консультант постоянно находился на связи. Но потом «Вручалка» сообщила, что их фуд-флорист попал в больницу, а раки для букета уже испортились.

Многочисленные клиенты в отзывах жалуются на подмену заказов, доставку несвежих съедобных букетов. Многие остались без денег и подарков.