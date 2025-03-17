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17 марта, 20:00

Раки протухли, денег нет: Сервис со съедобными букетами обманывает клиентов

SHOT ПРОВЕРКА: Сервис по доставке съедобных букетов обманул десятки клиентов

Букет из раков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Букет из раков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Сервис по заказу подарков с доставкой съедобных букетов обманул своих клиентов. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, без денег и букетов остались десятки людей.

Одна из клиенток оформила заказ через сервис «Вручалка». Она выбрала «морской» букет из раков и краба и внесла оплату. Вскоре девушка начала получать сообщения, что доставка откладывается и пустые обещания. Москвичка пытается вернуть свои 10 тысяч рублей уже на протяжении двух месяцев.

Девушка рассказала, что сначала сервис уверял её, что всё под контролем. Консультант постоянно находился на связи. Но потом «Вручалка» сообщила, что их фуд-флорист попал в больницу, а раки для букета уже испортились.

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Многочисленные клиенты в отзывах жалуются на подмену заказов, доставку несвежих съедобных букетов. Многие остались без денег и подарков.

Ранее другая женщина получила серьёзную болезнь, поверив нечестным маркетологам в Сети. Женщина заболела вагинитом после того, как перешла на многоразовые прокладки, которые продвигаются как новый модный экотренд.

Лия Мурадьян
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