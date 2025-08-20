Британец поел сосисок и обнаружил злокачественную опухоль в кишке
Daily Mail: Британец принял рак за отравление сосиской
Британец принял первые симптомы онкологического заболевания за последствия пищевого отравления несвежими сосисками. Об этом сообщает Daily Mail.
«Я решил, что сосиски были несвежие», — приводит издание его слова.
Мужчина рассказал, что почувствовал недомогание спустя несколько дней после семейного пикника с жаркой на гриле. Первоначально списав боли на отравление, он обратился в медучреждение, где получил стандартный набор лекарств и был отпущен домой. Повторный визит к врачам состоялся лишь после серьёзного ухудшения состояния здоровья, в ходе которого обследования и выявили у пациента злокачественную опухоль в толстой кишке.
Недавно Life.ru рассказывал другую историю из Британии о необычно выявленном раке. Местную жительницу донимал собственный храп и заложенность носа, на которые она пожаловалась врачам, вот только диагноз её едва ли обрадовал — врачи нашли у неё редкий вид обонятельной нейробластомы. К счастью, всё обошлось, благодаря своевременной операции и химиотерапии.