20 августа, 18:44

Британец поел сосисок и обнаружил злокачественную опухоль в кишке

Daily Mail: Британец принял рак за отравление сосиской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo

Британец принял первые симптомы онкологического заболевания за последствия пищевого отравления несвежими сосисками. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я решил, что сосиски были несвежие», приводит издание его слова.

Мужчина рассказал, что почувствовал недомогание спустя несколько дней после семейного пикника с жаркой на гриле. Первоначально списав боли на отравление, он обратился в медучреждение, где получил стандартный набор лекарств и был отпущен домой. Повторный визит к врачам состоялся лишь после серьёзного ухудшения состояния здоровья, в ходе которого обследования и выявили у пациента злокачественную опухоль в толстой кишке.

Недавно Life.ru рассказывал другую историю из Британии о необычно выявленном раке. Местную жительницу донимал собственный храп и заложенность носа, на которые она пожаловалась врачам, вот только диагноз её едва ли обрадовал — врачи нашли у неё редкий вид обонятельной нейробластомы. К счастью, всё обошлось, благодаря своевременной операции и химиотерапии.

