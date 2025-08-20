Британец поел сосисок и обнаружил злокачественную опухоль в кишке

Британец принял первые симптомы онкологического заболевания за последствия пищевого отравления несвежими сосисками. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я решил, что сосиски были несвежие», — приводит издание его слова.

Мужчина рассказал, что почувствовал недомогание спустя несколько дней после семейного пикника с жаркой на гриле. Первоначально списав боли на отравление, он обратился в медучреждение, где получил стандартный набор лекарств и был отпущен домой. Повторный визит к врачам состоялся лишь после серьёзного ухудшения состояния здоровья, в ходе которого обследования и выявили у пациента злокачественную опухоль в толстой кишке.