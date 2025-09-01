От колбасы до онкологии: В популярных продуктах из «Ашана» нашли опасные для человека вещества
SHOT ПРОВЕРКА: Кишечная палочка обнаружена в колбасе Село Зелёное
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass
Результаты экспертизы продуктов из «Ашана» выявили недопустимые находки: мясной клей, кишечную палочку и многократное превышение норм содержания микробов. Об этом сообщают наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.
В ходе проверки было установлено, что образец докторской колбасы категории «А» под маркой «Село Зелёное», произведённый мясокомбинатом «Кунгурский», содержал кишечную палочку. Исследования проводились на пробах, отобранных в одном из магазинов «Ашан» в Татарстане.
Кроме того, в твороге «Резной палисад» с 5% жирности, произведённом АО «Северное молоко» (пробы взяты в Вологодской области), был обнаружен запрещённый к использованию фермент трансглютаминаза, известный также как «мясной клей». Данная добавка, согласно сведениям, несет повышенный риск развития онкологических заболеваний и может спровоцировать аутоиммунные патологии.
Свинина для шашлыка «Фермерская», реализуемая в «Ашане», показала четырёхкратное превышение допустимого уровня микроорганизмов. Пробы были отобраны в одном из населённых пунктов Республики Адыгея. По итогам выявленных нарушений торговому ритейлеру «Ашан» были выписаны предостережения.
Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Проба принадлежала партии, изготовленной 17 марта 2025 года компанией ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК). Проверка признала продукцию небезопасной, торговой организации выдано предостережение.