Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана

С 8 августа в Россию временно запрещён ввоз куриных тушек от двух казахстанских производителей — ТОО «Прима кус» и ТОО «Жас‑Канат 2006». Основанием для этого стали результаты лабораторных исследований, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В продукции «Прима кус» обнаружили мадурамицин — ветеринарный антибиотик, используемый для лечения птицы. Попадание вещества в организм человека способно привести к тяжёлой почечной недостаточности, дисбактериозу и снижению иммунитета.

В мясе от «Жас‑Канат 2006» выявили сальмонеллу. Производителя перевели на режим усиленного лабораторного контроля, информация о заражённой партии направлена в регионы. Торговым организациям и частным закупщикам поручено изъять мясо с прилавков и складов.