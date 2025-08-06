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Регион
6 августа, 20:40

Опасный для человека антибиотик и сальмонеллу обнаружили в курице из Казахстана

SHOT ПРОВЕРКА: Двум производителям курицы из Казахстана ограничили поставки в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / spicyPXL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / spicyPXL

С 8 августа в Россию временно запрещён ввоз куриных тушек от двух казахстанских производителей — ТОО «Прима кус» и ТОО «Жас‑Канат 2006». Основанием для этого стали результаты лабораторных исследований, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В продукции «Прима кус» обнаружили мадурамицин — ветеринарный антибиотик, используемый для лечения птицы. Попадание вещества в организм человека способно привести к тяжёлой почечной недостаточности, дисбактериозу и снижению иммунитета.

В мясе от «Жас‑Канат 2006» выявили сальмонеллу. Производителя перевели на режим усиленного лабораторного контроля, информация о заражённой партии направлена в регионы. Торговым организациям и частным закупщикам поручено изъять мясо с прилавков и складов.

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Ранее Life.ru писал, что стоимость мяса курицы в производственных масштабах выросла лишь на 5%. Что касается розничных потребителей, то здесь ситуация ещё лучше: за минувший год цены поднялись всего на 2,9%. Согласно экспертам, средние цены на курятину по году не будут сильно отличаться от средних цен 2024 года.

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Тимур Хингеев
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