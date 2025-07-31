В Минсельхозе раскрыли, на сколько процентов в России подорожала курица

Увеличение объёмов производства курятины обеспечивает стабильность цен на рынке, несмотря на сезонное повышение спроса, — такое мнение в беседе с Life.ru выразили представители Министерства сельского хозяйства и отраслевые специалисты. Согласно официальной статистике министерства, за первые шесть месяцев текущего года российские предприятия произвели свыше 3,5 млн тонн продукции из птицы, увеличив показатель относительно аналогичного периода предыдущего года примерно на 3%.

Несмотря на благоприятные условия для роста цен, отпускная стоимость мяса кур в производственных масштабах выросла незначительно, лишь на 5%, достигнув средней отметки около 168 рублей за килограмм. Что касается розничных потребителей, то здесь ситуация ещё лучше: за минувший год цены поднялись всего на 2,9%, причём в июле зафиксирована тенденция небольшого снижения — минус 0,1%.

Потребительские цены в течение года остаются стабильными. Кроме того, учитывая прогнозы объёмов производства, можно ожидать, что потребительские цены на мясо бройлера до конца года будут отставать от темпов инфляции. Что касается мяса механической обвалки, то происходит коррекция после глубокого падения цен в первой половине года. Средние цены по году не будут сильно отличаться от средних цен 2024 года. Сергей Юшин Руководитель Национальной мясной ассоциации

Подобного мнения придерживается и генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, утверждая, что розничные покупатели смогут приобретать куриное мясо практически по прошлогодним ценам. Многие потребители часто выражают недовольство ростом цен, однако факты говорят сами за себя: благодаря эффективной работе отрасли доступность качественного продукта сохраняется на прежнем уровне.