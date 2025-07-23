15% вместо 250%: Миронов призвал ограничить наценку на продукты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением регулирования цен на основные продукты питания. Кроме того, он предложил создать специальные полки в супермаркетах для товаров с истекающим сроком годности, которые можно было бы продать за копейки.

Основное предложение Миронова касается установления предельной торговой наценки в 15% на базовые продукты питания. Он напомнил, что в настоящее время наценки могут достигать 250%. В качестве примера политик привёл опыт одного из регионов во время кризиса 2008 года, где подобные меры позволили стабилизировать ситуацию.

Миронов — о дисбалансе цен. Видео © Life.ru

«Пускай правительство установит перечень продуктов питания, которые люди покупают каждый день. Там будет и мясо, будет и рыба, масло, молоко, хлеб, крупы какие-то, сахар. И давайте примем, что торговая наценка в любой торговой точке, будь то мегамаркет, будь, то маленький поселковый магазинчик, одинаковая, 15%. Чтобы вы понимали, сегодня наценка торговых сетей достигает 250%», — заявил Миронов.

Парламентарий предложил создать специальные полки в супермаркетах для товаров с истекающим сроком годности, которые можно было бы реализовывать со значительной скидкой или бесплатно. По его словам, это помогло бы сократить объёмы выбрасываемых продуктов.

По мнению Миронова, рыночные механизмы не справляются с задачей обеспечения доступности продуктов. Он считает, что государство должно играть более значимую роль в регулировании цен, поскольку такие шаги, по его убеждению, не приведут к дефициту, а наоборот, будут способствовать росту оборота товаров.