Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 15:16

Названы продукты, которые больше всего упали в цене в России

АКОРТ: В России в июне сильнее всего подешевели капуста, свёкла, хлеб и соль

Обложка © freepik / aleksandarlittlewolf

Обложка © freepik / aleksandarlittlewolf

В России за первый месяц лета больше всего упали в цене белокочанная капуста, свёкла, ржаной хлеб и соль, также снизилась стоимость пятнадцати из 25 категорий продуктов первой необходимости. Такие данные привели в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«В июне в торговых сетях снизились цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. <...> Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свёклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%)», — сказано в тексте.

Так, на 5% подешевели вермишель, говядина и гречка, а яйца, рис и сахар обойдутся покупателям дешевле на 3,3%. Также упала стоимость репчатого лука, молока, картофеля, сливочного и подсолнечного масел. В АКОРТ добавили, что магазины не делали большую наценку на данные товары, в среднем она составила 2,9%. А вот относительно высокой пока сохраняется цена на чёрный чай, сезонные яблоки, морковь, муку.

«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин
«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков готовит обращение в Минтранс и ФАС с требованием запретить авиакомпаниям резко повышать цены на билеты во время сбоев в работе аэропортов. Поводом стала история подписчиков, которые не смогли улететь из Москвы в Иркутск из-за коллапса и столкнулись с необходимостью покупать новые билеты за 84 тысячи рублей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar