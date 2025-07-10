Названы продукты, которые больше всего упали в цене в России

В России за первый месяц лета больше всего упали в цене белокочанная капуста, свёкла, ржаной хлеб и соль, также снизилась стоимость пятнадцати из 25 категорий продуктов первой необходимости. Такие данные привели в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«В июне в торговых сетях снизились цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. <...> Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свёклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%)», — сказано в тексте.

Так, на 5% подешевели вермишель, говядина и гречка, а яйца, рис и сахар обойдутся покупателям дешевле на 3,3%. Также упала стоимость репчатого лука, молока, картофеля, сливочного и подсолнечного масел. В АКОРТ добавили, что магазины не делали большую наценку на данные товары, в среднем она составила 2,9%. А вот относительно высокой пока сохраняется цена на чёрный чай, сезонные яблоки, морковь, муку.