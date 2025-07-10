«Попытка нажиться»: Даванков призвал не заламывать цены на авиабилеты во время коллапса

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») готовит обращение в Минтранс и ФАС с требованием запретить авиакомпаниям резко повышать цены на билеты во время сбоев в работе аэропортов. Поводом стала история подписчиков, которые не смогли улететь из Москвы в Иркутск из-за коллапса и столкнулись с необходимостью покупать новые билеты за 84 тысячи рублей.

Даванков отметил, что подобная ситуация сложилась не только в Шереметьево, Внуково и Домодедово, но и во многих других аэропортах страны, где тысячи людей, включая семьи с маленькими детьми, оказались в затруднительном положении и были готовы улететь куда угодно, лишь бы не ночевать в терминалах. По его словам, авиакомпании воспользовались этим, чтобы заработать. Депутат признал, что чрезвычайную ситуацию с перегруженной техподдержкой, нехваткой гостиниц и еды для пассажиров ещё можно понять, однако повышение цен на билеты в два-три раза он назвал наглой попыткой нажиться на чужой беде.

«Нужно запретить повышать цены на билеты больше, чем на 20% из-за «высокого спроса». Особенно когда он растёт не из-за пассажиров», — заявил Даванков. Политик подчеркнул, что готовит соответствующие обращения в Минтранс и Федеральную антимонопольную службу.