Обновляют инфраструктуру: Россиянам объяснили рост цен на авиабилеты осенью

С осени авиаперевозчики в России могут начать выплачивать инфраструктурный сбор. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что это приведёт к подорожанию авиабилетов. По словам эксперта, дополнительные финансовые обязательства компаний отразятся на стоимости билетов.

«Таким образом, в цену авиабилета будет включена доля затрат, связанных с обновлением аэропортовой инфраструктуры. Следует отметить, что в настоящее время в России функционирует 225 аэропортов. К 2030 году их число планируется увеличить их число до 242 единиц. При этом более половины отечественных авиаузлов нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте или новом строительстве», — подчеркнула эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Проданова дополнила, что для реализации задач в рамках федеральной программы «Развитие опорной сети аэродромов» до 2030 года намечена модернизация инфраструктуры не менее чем в 75 воздушных гаванях. На эти цели, по словам эксперта, выделено 250 миллиардов рублей. Экономист отметила, что в среднем нагрузка на одного пассажира может составить 150 рублей.

«На первый взгляд эта сумма кажется незначительной. Тем не менее увеличение стоимости авиабилетов представляется неизбежным, учитывая непрерывный рост расходов авиакомпаний на поддержание авиапарка», — подытожила собеседница издания.