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23 июля, 01:50

Миронов предложил увеличить МРОТ в России до 50 тысяч рублей

Миронов: СЗРП предложила увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» инициировали законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Документ будет представлен на рассмотрение парламента в среду.

Автором законопроекта выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов. В пояснительной записке к проекту указано, что новая сумма МРОТ позволит гражданам более эффективно удовлетворять свои потребности.

В интервью РИА «Новости» Миронов подчеркнул, что с 2022 года потребительские цены значительно возросли, а инфляция продолжает расти, что делает необходимым пересмотр уровня МРОТ.

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Ранее Life.ru писал, что Госдума поддержала новые пошлины для автовладельцев и мигрантов. Госпошлины для автомобилистов вырастут уже с 1 сентября.

Юния Ларсон
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