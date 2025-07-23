Миронов предложил увеличить МРОТ в России до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» инициировали законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Документ будет представлен на рассмотрение парламента в среду.

Автором законопроекта выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов. В пояснительной записке к проекту указано, что новая сумма МРОТ позволит гражданам более эффективно удовлетворять свои потребности.

В интервью РИА «Новости» Миронов подчеркнул, что с 2022 года потребительские цены значительно возросли, а инфляция продолжает расти, что делает необходимым пересмотр уровня МРОТ.