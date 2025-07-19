В Госдуме рассказали о повышении штрафов за навязывание допуслуг
Володин: Штрафы за навязывание услуг потребителям вырастут в РФ до 1 млн.
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Штрафы за навязывание услуг потребителям будут увеличены до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, это позволит оградить граждан от нежелательных трат.
«На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас — до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас — до 40 тысяч рублей)», — написал он в личном Telegram-канале.
Володин добавил, что эта мера призвана одновременно обеспечить защиту граждан от нежелательных приобретений и предотвратить недобросовестные действия со стороны продавцов, лиц, предоставляющих услуги, и других участников рынка.
Напомним, что в апреле Госдума приняла федеральный закон, который защищает граждан от излишних трат на навязанные продавцами товары и услуги. Обсуждение законопроекта началось ещё в январе текущего года. Тогда причиной рассмотрения стали многочисленные и ненужные дополнительные предложения при приобретении авиа- и железнодорожных билетов онлайн.