В Госдуме рассказали о повышении штрафов за навязывание допуслуг

Штрафы за навязывание услуг потребителям будут увеличены до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, это позволит оградить граждан от нежелательных трат.

«На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас — до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас — до 40 тысяч рублей)», — написал он в личном Telegram-канале.

Володин добавил, что эта мера призвана одновременно обеспечить защиту граждан от нежелательных приобретений и предотвратить недобросовестные действия со стороны продавцов, лиц, предоставляющих услуги, и других участников рынка.