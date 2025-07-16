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Регион
16 июля, 02:32

Не бронируйте туры у «Рогов и копыт»: В Роскачестве рассказали, как путешествовать безопасно

Протасов: Перед покупкой туров оператора нужно проверить в Едином реестре

Путешествие. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Путешествие. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Потребителям необходимо проверять наличие туроператора в Едином федеральном реестре, избегая сотрудничества с сомнительными фирмами. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«То есть не надо работать с условными «Рогами и копытами» — зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании», — сказал он.

Протасов также рассказал о новой инициативе Роскачества — системе добровольной сертификации туроператоров. На данный момент первые две компании уже успешно прошли проверку. В рамках сертификации специалисты оценивают не только качество работы турфирм, но и проверяют наличие резервных фондов, которые могут быть использованы для компенсации возможных убытков клиентов.

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Ранее Life.ru писал, что новые регионы России активно участвуют в процессе улучшения туристической инфраструктуры страны. В ходе совещания с президентом Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что развитие туристической сферы тесно связано с инфраструктурными проектами, реализуемыми в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также зависит от мер государственной поддержки.

Артём Гапоненко
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