Путину рассказали о планах создания круглогодичных курортов в новых регионах
Чернышенко: Новые регионы подключаются к развитию туризма в стране
Запорожье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex
Новые регионы России активно включаются в развитие туристической инфраструктуры страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Чернышенко рассказал о планах создания круглогодичных курортов в новых регионах. Видео © Life.ru
«У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект. «Пять морей и озеро Байкал», по которому создаётся большая инфраструктура, которая должна круглогодичные морские курорты на примерно 10 млн наших граждан обеспечить к 2030 году», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что внутренний туризм демонстрирует рост: в 2024 году было зафиксировано 90 миллионов поездок, а в текущем году их число уже достигло 98 млн. Он подчеркнул, что развитие отрасли невозможно без инфраструктуры, создаваемой в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также мер поддержки, среди которых наиболее востребовано субсидирование процентных ставок по кредитам.
По его словам, сейчас в портфеле 415 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений около двух трлн рублей, которые предусматривают создание 80 тысяч гостиничных номеров. Это свидетельствует о доверии бизнеса к перспективам отрасли. Кроме того, Чернышенко отметил активное развитие студенческого, научного и образовательного туризма в стране.
Ранее стало известно, что в 2024 году Мурманская область приняла рекордные 761 тысячу туристов, из которых 700 тысяч — россияне. За последнее время этот субъект РФ преобразился: из закрытого и малоизвестного региона он превратился в популярное туристическое направление. Теперь путешественники могут разместиться в комфортабельных глэмпингах и кемпингах.