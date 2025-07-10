Путину рассказали о планах создания круглогодичных курортов в новых регионах

Новые регионы России активно включаются в развитие туристической инфраструктуры страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Чернышенко рассказал о планах создания круглогодичных курортов в новых регионах. Видео © Life.ru

«У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект. «Пять морей и озеро Байкал», по которому создаётся большая инфраструктура, которая должна круглогодичные морские курорты на примерно 10 млн наших граждан обеспечить к 2030 году», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что внутренний туризм демонстрирует рост: в 2024 году было зафиксировано 90 миллионов поездок, а в текущем году их число уже достигло 98 млн. Он подчеркнул, что развитие отрасли невозможно без инфраструктуры, создаваемой в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также мер поддержки, среди которых наиболее востребовано субсидирование процентных ставок по кредитам.

По его словам, сейчас в портфеле 415 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений около двух трлн рублей, которые предусматривают создание 80 тысяч гостиничных номеров. Это свидетельствует о доверии бизнеса к перспективам отрасли. Кроме того, Чернышенко отметил активное развитие студенческого, научного и образовательного туризма в стране.