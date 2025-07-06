Эксперт по туризму рассказал, почему россияне выбирают Мурманскую область для отпуска

В 2024 году Мурманская область приняла рекордные 761 тысячу туристов, из которых 700 тысяч — россияне, сообщает комитет по туризму региона. Эксперт по туризму Алексей Мусакин в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил популярность Кольского Заполярья несколькими факторами.

«Популярность Мурманской области у туристов связана, во-первых, с тем, что далеко не все люди готовы стоять на пляже в Анапе и буквально пробиваться к морю. Сейчас с этим стало даже чуть сложнее. Не все готовы ездить на машинах на наш юг – всё-таки с Северо-Запада это довольно далеко», — отметил он.

Ранее регион был закрыт и малоразвит, сейчас туристам доступны глэмпинги и кемпинги. После пандемии россияне всё чаще выбирают внутренние направления, а близость Мурманска к Санкт-Петербургу делает поездки удобными и быстрыми — всего полдня на машине.