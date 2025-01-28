Новый закон защитит россиян от навязанных платных услуг

На заседании Госдумы депутаты планируют обсудить законопроект для защиты россиян от излишних трат, которые чаще всего сопровождают приобретение авиа- и железнодорожных билетов онлайн. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты указал, что люди даже не замечают, когда им ненавязчиво предлагают заплатить деньги за какое-то страхование, смс-оповещение и тому подобное. Но вдвойне неприятно, когда клиентам навязывают за отдельную плату медицинские услуги, которые можно получить бесплатно. По его словам, 43% опрошенных подтвердили, что сталкивались с такой проблемой.