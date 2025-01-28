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28 января, 06:40

Новый закон защитит россиян от навязанных платных услуг

ГД рассмотрит закон о праве граждан отказаться от навязанных товаров и услуг

На заседании Госдумы депутаты планируют обсудить законопроект для защиты россиян от излишних трат, которые чаще всего сопровождают приобретение авиа- и железнодорожных билетов онлайн. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты указал, что люди даже не замечают, когда им ненавязчиво предлагают заплатить деньги за какое-то страхование, смс-оповещение и тому подобное. Но вдвойне неприятно, когда клиентам навязывают за отдельную плату медицинские услуги, которые можно получить бесплатно. По его словам, 43% опрошенных подтвердили, что сталкивались с такой проблемой.

Законопроект предлагает:

  • только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату;
  • установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг;
  • исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;
  • предоставить право гражданам отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг, а если списание денежных средств произошло — потребовать их возврата;
  • не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.
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Ранее академики РАН предложили платить чиновникам столько, на сколько они наработали, как это делается в Сингапуре. Эту идею раскритиковала депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявившая, что нельзя в этом аспекте сравнивать страны. По её словам, Россия идёт своим путём.

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Shutterstock / FOTODOM / Romanchini

Владимир Озеров
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